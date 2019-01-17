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85 yaşında...Okuma öğrenmek için kar kış demiyor her gün 2 kilometre yürüyor

Bursalı Şahizar nine her gün 2 kilometre yol yürüyerek gittiği kursta okuma yazma öğrendi. 14 yaşında evlenen yaşlı kadın, Kuran-ı Kerim’i de 81 yaşında öğrenmiş.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:49
85 yaşında...Okuma öğrenmek için kar kış demiyor her gün 2 kilometre yürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında Şahizar Yıltır da okuma-yazma öğrendi. Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır'ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

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85 yaşında...Okuma öğrenmek için kar kış demiyor her gün 2 kilometre yürüyor
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