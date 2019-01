Haberler Yaşam Haberleri 85 yaşında...Okuma öğrenmek için kar kış demiyor her gün 2 kilometre yürüyor

85 yaşında...Okuma öğrenmek için kar kış demiyor her gün 2 kilometre yürüyor Bursalı Şahizar nine her gün 2 kilometre yol yürüyerek gittiği kursta okuma yazma öğrendi. 14 yaşında evlenen yaşlı kadın, Kuran-ı Kerim’i de 81 yaşında öğrenmiş.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:49