Adıyaman'da rüzgarda savrulan barakanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay, Adıyaman'ın Esentepe Mahallesindeki Gazeteciler Sitesinde meydana geldi. Geceden beri etkili olan ve saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar önüne ne kattıysa sürükledi. Sitenin yanında bulunan baraka rüzgarın hızına dayanamadı. Sac ile kaplı barakanın bir kısmı rüzgarla birlikte sürüklendi.



O esnada apartmandan çıkan Sehtap Başsebzeci'nin üzerine doğru ilerledi. Araçları ezerek ilerleyen sac, Sehtap Başsebzeci'yi yaraladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Fırtına nedeniyle savrulan sac park halinde bulunan 5 aracı da hasar görmesine neden oldu. Araçların camları kırılırken, kaportaları zarar gördü.

Araç sahipleri sabaha kadar fırtına nedeniyle uyuyamadıklarını ve yaşadıkları korkuyu anlatarak, 1 kişinin sacla kaplı barakadan dolayı yaralandığını dile getirdi.