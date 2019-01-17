Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Amazon'un dağıtım merkezindeki çöp kutusunda ölü bebek bulundu

'un dağıtım merkezindeki çöp kutusunda ölü bebek bulundu

Dünyanın en büyük şirketlerinden 'un ’nin Arizona eyaletindeki dağıtım merkezi binasındaki bir tuvalette çöp kutusunda yeni doğmuş ölü bebek bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 13:48
Amazon'un dağıtım merkezindeki çöp kutusunda ölü bebek bulundu

İnternet alışveriş devi Amazon.com'un Arizona eyaletindeki Phoenix şehrinde bulunan dağıtım merkezi binasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Binadaki kadınlar tuvaletinde çöp kutusunun içinde yeni doğan bebek cesedi bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Amazon tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşananların oldukça üzücü ve trajik olduğu, yetkililerle birlikte çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, Amazon çalışanlarının güvenliğinin şirket için öncelik olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük perakende satış sitesine sahip olan Amazon, ABD borsası Wall Street'te 796.8 milyar dolar değere ulaşarak, 783.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakıp zirveye ulaşmıştı.

Şok iddia: Facebook, Instagram ve Twitter'daki '10 Year Challenge' etiketi veri topluyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amazon'un dağıtım merkezindeki çöp kutusunda ölü bebek bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN