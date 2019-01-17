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Annesine cinsel saldırıyla suçladığı ambulans şoförünü öldürdü

'in Edremit ilçesinde Burak O. (29), annesine cinsel saldırıda bulunup tehdit ettiğini öne sürdüğü 112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Bilal Ergün'ü (45), tabancayla başından vurarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 15:56
Annesine cinsel saldırıyla suçladığı ambulans şoförünü öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde PTT binasının arkasındaki bir iş yerinde meydana geldi. Ambulans şoförü Bilal Ergün yakınlarına ait tütün ve nargile malzemeleri satan iş yerindeyken, yanına bir mağazada çalışan Burak O. geldi. Burak O. ile Bilal Ergün arasında burada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bilal O., yanında getirdiği tabancayla Bilal Ergün'ün başına bir el ateş etti. Ergün kanlar içinde yere yığıldı. İş yerinden çıkan Burak O. ise 100 metre ilerideki Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

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Annesine cinsel saldırıyla suçladığı ambulans şoförünü öldürdü
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