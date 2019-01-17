Berfin'in yüzüne sıvı atan saldırgan, ayrıldığı nişanlısı çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit benzeri sıvı atan saldırganın, ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu kişi, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Berfin Özek'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, Çeltik'in yakalanması için çalışma başlattı. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berfin Özek'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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