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aktüel kataloğu yarın sürprizlerle dolu! 18 Ocak ürünleri listesi açıklandı

Ev hanımları tarafından yakından takip edilen kataloğun bu hafta için sürpriz ürünler listesi açıklandı. aktüel ürünleri arasında en çok ilgi görecek ürün ise çamaşır makinası olacak. İndirimli fiyata sahip olmak isteyenler 18 Ocak Cuma sabahı en yakın markete gitmek için yola koyulacak. indirimli kataloğu arasında daha birçok fırsat bulunuyor. İşte 18 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunun tam listesi!

Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:30
BİM aktüel kataloğu yarın sürprizlerle dolu! 18 Ocak BİM aktüel ürünleri listesi açıklandı

BİM marketler zinciri resmi internet sitesi üzerinden yeni hafta kataloğunu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi indirimli ürünler yine yoğun ilgi ile karşılaştı. Bu ürünler sosyal medyada birçok kez paylaşılırken en çok da 'çamaşır makinası' dikkatleri üzerine çekti. BİM aktüel kataloğu arasında teknolojik ürünlerde indirimli fiyatlar ile bu hafta müşterileri ile buluşacak. 18 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğu burada.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

18 Ocak BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlerin tam sayfa listesini aşağıdaki görsel üzerine tıklayarak hemen görebilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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BİM aktüel kataloğu yarın sürprizlerle dolu! 18 Ocak BİM aktüel ürünleri listesi açıklandı
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