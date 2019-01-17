Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ednan Öz, yeni kimlik çıkarmak ve ehliyetini değiştirmek için Korkuteli Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Öz, kimliğini çıkarttıktan sonra ehliyetini de değiştirmek için görevli memurun yanına gitti. Ancak memur, ehliyet kaydında 'ölü' göründüğünü söyledi.

"ÖLÜ DEĞİLİM, BURADAYIM"

Büyük şaşkınlık yaşayan ve görevlilere 'Ölü değilim, yaşıyorum, buradayım' diyen Ednan Öz, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Ehliyetimin kayıtlı sayfasını gösterdiler. TC kimlik numaram aynı. Anne,baba adı, doğum yeri normal. Mutlaka bir yerde yanlışlık vardır diye düşündüm. Ama hepsi doğruydu. Fotoğrafta bana aitti. 'Bir yanlışlık var' dedim. 'Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. 'Ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Sonra yanlışlığın Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan bir memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ehliyetimi 5 Kasım 1990'da Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Hatanın düzeltilmesinin ardından yeni ehliyetime kavuşmayı bekliyorum."