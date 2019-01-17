Fabrikada yangın: 5 işçi can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. İçerde mahsur kalan 5 Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti. Yangın, dün 18.00 sıralarında Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikanın bodrum katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İncelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olayda Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İçeride mahsur kalan diğer işçileri kurtarmak için söndürme çalışmasında bulunan itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine ambulanslarda müdahale edilirken, yangın güçlükle kontrol altına alındı. ANKARA