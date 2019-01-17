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’te can pazarı

Yangında mahsur kalan 2 Suriyeli son anda kurtarıldı. 2’inci kattan atlamak üzere olan işçilerin imdadına merdiven uzatan esnaf yetişti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:25
Fatih’te can pazarı

Olay önceki gün saat 17:30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında bulunan ve Suriyeli işçilerin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan Suriyeli işçiler evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler dumandan etkilenmemek için camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.



VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Can pazarının yaşandığı binada dumandan etkilenmemek için cama çıkarak kurtarılmayı bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına vatandaşlar koştu. Mahsur kalan işçiler 2. Kattan atlamaya çalışırken seferber olan vatandaşlar, binaya merdiven uzattı. Binanın 2. Katına kadar yükselen merdiven yardımıyla birbirlerine tutunarak inen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride başkasının olup olmadığını kontrol etti. Başka kimsenin bulunmadığı daire içerisindeki yangın tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Fatih’te can pazarı
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