Gemileri deviren fırtına

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli sahilde demirli ve karada bakımı yapılan tekneleri devirdi. Kemer'de ise mezarlıktaki ağaçlar köklerinden sökülünce mezarlar da tahrip oldu. Yine Kemer'de portakal bahçelerini fırtına vurdu. Ağaçlardaki meyveler toprağı örttü. Ordu'da ise hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına çatıları uçurdu, bin 243 elektrik trafosu arıza yaptı. Erzincan ve çevresinde önceki gece etkili olan fırtına otobüs terminalinin çatısını uçurdu. Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 119 kilometreye ulaşan fırtına bir caminin minaresini yıktı. 791 ev ve otomobil hasar gördü. İstanbul Kayseri seferini yapan iki yolcu uçağı da fırtına nedeniyle iniş yapamayınca Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Çorum'da fırtına ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı. Mersin kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yükseldi.