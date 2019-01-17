- Halı saha maçından dönen gençlerin ölümüne sebep olan sürücü hakkında karar çıktı

- Cinayet gibi kazaya 9 yıl 4 ay hapis cezası

- Mahkeme sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkardı



Gamze Erdemir

İSTANBUL (İHA) - Pendik'te halı saha maçından dönen gençlerin arasına aracıyla dalarak Hüseyin Teke'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Cezada indirim yapmayan mahkeme, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Pendik'te 8 Ekim 2016 tarihinde Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde seyir halindeki Alpaslan Sarı halı saha maçından dönen Hüseyin Teke(27), Ali Bükücü(28) ve Süleyman Metin'e(28) çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada Ali Bükücü ve Süleyman Metin yaralanırken, hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Asılsız ihbarda bulundu

Kazadan sonra Pendik Asayiş Büro Amirliği'ni arayan bir kişi kazayı Ferhat K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. İhbarın asılsız olduğunu tespit eden ekipler, kazayı yapanın Alpaslan Sarı olduğunu belirledi. Sanık kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alpaslan Sarı hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "iftira" suçlarından toplamda 3 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Ehliyetim yoktur"

Davanın 9 0cak 2018 tarihindeki duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Alpaslan Sarı, ehliyetinin olmadığını söyleyerek, "Güllübağlar mahallesinde caddeden içeriye girdikten yaklaşık 400 metre sonra otomobilin kontrolünü kaybettim. Araç sola doğru manevra yaptı. Bu sırada kaldırımdan yola doğru 5 kişi aniden önüme çıktı. Bunları görünce panikleyerek fren yerine gaza bastım. Bu kişilere çarptıktan sonra oradan ayrıldım. Daha önce de birçok kez araç kullandım. Olay günü alkollü değildim" dedi.

Davanın karar duruşmasına ise tutuksuz sanık katılmazken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Teke'nin ailesi ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Cihan Özel, eylemin olası kastla öldürme olduğunu söyleyerek sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve hiçbir indirim yapılmamasını istedi.

9 yıl 4 ay hapis ve yakalama kararı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Alpaslan Sarı'yı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 9 yıl 4 ay hapse çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme, "iftira" suçunun yasal unsurları oluşmaması nedeniyle bu suçtan ise beraat kararı verdi.

Öte yandan mahkeme, sanığa verilen ceza miktarına göre kaçma şüphesi konusunda somut olguların olduğunu da dikkate alarak, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

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