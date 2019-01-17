İbrahim Tatlıses’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazına İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı, oğlu İdo Tatlıses ve aile yakınlarının yanı sıra, eski eşi Derya Tuna, Mehmet Ağar, Hülya Avşar, Cengiz Kurtoğlu, Seda Sayan, Alişan, Hakan Taşıyan, Nur Yerlitaş, Hakan Altun ve Tatlıses'in sanatçı dostları katıldı. Cenaze törenine katılan Gülben Ergen, "Anne kaybı gerçekten çok zor, Allah hiçbirinin eksikliğini göstermesin. İbrahim Bey'in çok zor bir günü, Allah sabır versin" dedi. Orhan Gencebay ise İbrahim Tatlıses ve ailesine sabır dileyerek, "Anneler bambaşkadır. Anne deyince akan sular durur" ifadesini kullandı. İkindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Leyla Tatlı'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.