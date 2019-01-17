İstanbul’un sevimli konukları

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Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, 11 Gentoo cinsi soğuk iklim penguenine daha kucak açtı. İstanbul Akvaryum, 2016 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan 12 Gentoo kutup cinsi penguenini evlat edinmişti. Böylece 23 penguene ev sahipliği yapan akvaryum, Türkiye'de bu konuda uluslararası standartlarda ilk tesis oldu.Yıl boyunca beslenmelerine 100 ton canlı yem kullanılan penguenler ise en çok çocukların ilgisini çekiyor. İstanbul Akvaryum'daki Güney Kutbu temalı yaşam alanı sayesinde penguenlerin yumurtlama döneminde kendilerini rahat hissedecekleri geniş üreme alanına sahip olmaları amaçlanıyor. Ayrıca 24 saat kayıt yapan kameralar ve alınan veriler sayesinde de bilimsel çalışmalara, dünyadaki diğer araştırmalara ve penguen neslinin devamlılığı için yürütülen projelere veri sağlanıyor. İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, Güney Kutbu'nda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile penguen nesillerinin tehlike altına girdiğini kaydetti. Çapanoğlu, Gentoo penguenleri hakkında şu bilgileri verdi: "17 tür arasında en hareketli kişiliğe sahip tür. Aynı zamanda oyuncular. Gagaları ve ayakları turuncu renkte. Günde 1 kilonun üzerinde yemek tüketiyorlar. Yıl bazında 9 tona kadar canlı balık tüketimi söz konusu. Bu da çok büyük bir tüketim. Penguenlerimizin yediği balıkları da İzlanda bölgesinden ithal ediyoruz. Ayrıca kişisel bakımlarına da çok önem veriyorlar."Öte yandan dünyada nadir görülen çilek kaplanı da Malta devletinin özel izniyle getirildiği İstanbul Aslan Park'ta sergilenmeye başlandı. Albino Bengal kaplanı ile Bengal kaplanının çiftleşmesi sonucu doğan 3 aylık çilek kaplanı, parktaki diğer iki aslan yavrusuyla aynı habitatta yaşıyor. Aslan Park sorumlusu Aslan Aydın, çilek kaplanının dünyada şu anda sadece 20 tane bulunduğu bilgisini verdi. Bu arada öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca karnesini getirerek ücretsiz olarak Aslan Park'ı gezebileceği de kaydedildi.