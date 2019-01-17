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'deki haraç çetesi böyle çökertildi!

'in Ödemiş ilçesinde ve çevresindeki ilçelerde, tehdit ve baskı ile çeşitli işletmelerden haraç aldıkları ve birçok suça karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı. Suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen ve Irak'a kaçmak üzereyken yakalanan Rıdvan A. da, tutuklananlar arasında yer aldı. Rıdvan A.'nın, suçtan elde ettiği paralarla lüks araçlar aldığı ve yüksek standartta yaşam sürdüğü bildirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 16:35
İzmir'deki haraç çetesi böyle çökertildi!

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerde tehdit, şantaj ve baskı yoluyla çeşitli işletmelerden haraç aldığı ve birçok suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik takip başlattı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Rıdvan A.'nın Irak'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Geçen 4 Ocak Cuma günü yapılan baskınlarda, Rıdvan A.'nın yanı sıra M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç., M.H.D., M.G., M.K., K.Ö., T.E. ve F.G. gözaltına alındı.

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İzmir'deki haraç çetesi böyle çökertildi!
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