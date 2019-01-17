İzmir'deki haraç çetesi böyle çökertildi!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerde tehdit, şantaj ve baskı yoluyla çeşitli işletmelerden haraç aldığı ve birçok suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik takip başlattı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Rıdvan A.'nın Irak'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Geçen 4 Ocak Cuma günü yapılan baskınlarda, Rıdvan A.'nın yanı sıra M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç., M.H.D., M.G., M.K., K.Ö., T.E. ve F.G. gözaltına alındı.