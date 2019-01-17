Kars’ta fuhuş operasyonu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, il merkezinde fuhuş yaptığı, fuhşa aracılık edip yer temininde bulunduğu tespit edilen kişilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde Ahlak Büro ekiplerince, fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1'i Azerbaycan uyruklu 4 kadın olmak üzere toplam 27 kişi gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİ



Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 27 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24 kişi ise serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.