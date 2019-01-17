Korkunç videoyu ailesine göndermiş…

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan ve cesedi sarp kayalıklarda bulunan Türkmenistan uyruklu gencin ölümünden önce çekip ailesine gönderdiği videoda, "İntihar etmek istiyorum. Atlamak için en iyi yer olarak burayı seçtim" dediği öğrenildi.

Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov'un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulunmuştu. Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürüyor.

Samsun'da kanyonda kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı