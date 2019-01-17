Memleket donmuş

BUGÜN NELER OLDU

Yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini artırdı. Elazığ'ın yüksek kesimlerindeki köylerinde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 217 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi, kar kalınlığı, ilçelerin kırsal kesimlerinde yer yer 3 metreye ulaştı. Çorum'da, merkeze bağlı Seydim köyünde, caminin bahçesinde donmuş olarak bulunan atmaca, görenlerin yüreklerini burktu. Sivas'ta da şehir merkezinde bir tilki donmuş halde bulundu.Bingöl'de, merkeze bağlı Üçyaka köyünde, evinden dışarı çıkan 71 yaşındaki Saime Bor, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Kar nedeniyle kapalı olan yolu açarak köye ulaşan ekipler, karın altından yaşlı kadının cesedini çıkardı. Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Ebru Boztaş (41) ile kızı Busenur (11) yaşamını yitirdi. Eskişehir, Kayseri, Aksaray, Uşak, Tokat, Yozgat, Nevşehir, Yozgat, Karabük, Ordu, Bayburt, Gümüşhane, Sivas'ta il genelinde, Manisa, İzmir, Denizli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Çankırı, Kastamonu, Muş, Zonguldak, Konya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Adana, Giresun, Ardahan, Çorum, Samsun, Adıyaman ve Tunceli'nin de bazı ilçelerinde eğitime dün ara verildi.Kahramanmaraş- Kayseri yolunda 12 otobüsle mahsur kalan 600 kişi, gece Göksun ilçesindeki taziye evleri ve öğrenci yurtlarında geçirdi. Erzurum-Bingöl Karayolu'nda araçlarıyla yolda mahsur kalan 541 kişi kurtarıldı. Tunceli- Pülümür ve Tunceli-Ovacık karayollarında 55 araçta mahsur kalan 301 kişi de ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Ardahan'da mahsur kalan 11 öğretmenin imdadına da İl Özel İdare ekipleri yetişti.