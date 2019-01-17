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'de taciri 5 kişi tutuklandı

’in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde taciri olduğu öğrenilen 2'si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 17:22
Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirecekleri ihbarını değerlendiren polis ekipleri Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında şüpheli aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada 19,04 gram metamfetamin, 49,01 gram plaka esrar, 9,69 gram eroin ve elektronik cep terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.K. N.G.R., B.Ö., S.M. ve A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı
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