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merkezli operasyonu

ve Adana'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:04
Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 zanlılardan 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılanlardan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatmış, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'sı İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu
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