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'da 2 teslim oldu

'de terör örgütü -PYD/ içinde faaliyet gösteren iki , aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu 'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristler, ilk ifadelerinde sivillerin terör örgütünü topraklarında istemediklerini ve kaçmaya çalıştıklarını ancak örgüt yöneticilerinin buna izin vermediğini belirtti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 19:23
Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından, terör örgütünün Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/PKK içinde biri 6, diğeri 3 yıldır faaliyet gösteren iki teröristin, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu sınırdan geçerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.

Teslim olan teröristler, ilk ifadelerinde sivillerin terör örgütünü topraklarında istemediklerini ve kaçmaya çalıştıklarını ancak örgüt yöneticilerinin buna izin vermediğini belirtti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
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