Şişli’de sokak ortasında eşini bıçaklayan şahsa ağırlaştırılmış müebbet

Şişli'de 24 yıllık eşini sokakta boğazından bıçaklayarak öldüren Ali Karal'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Karal, kızı C.K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"BÜTÜN HAYATIMI EVİME VE ÇOCUKLARIMA ADADIM"

Duruşmada söz verilen sanık Ali Karal çocuklarının kendisinin nasıl bir baba olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Ben cani değilim. Benim bütün hayatım evime ve çocuklarıma adanmıştır. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı" dedi.



Sanığın kızı C.K. ise söz isteyerek babasının iyi bir baba olmasının yaptığını haklı göstermeyeceğini ifade etti.



Son sözü sorulan sanık Ali Karal, " Ben bir şey söylemiyorum. Mahkemenin takdirine bırakıyorum" dedi.



Sanığın dinlenilmesinin ardından mahkeme heyetince davaya ilişkin karar açıklandı.



'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu sabit bulan mahkeme, sanık Ali Karal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemede verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.