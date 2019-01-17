Tatilde ödev baskısı yapmayın

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alıp 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ailelere tatilde çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler: Çok net olarak ebeveynlerin çocuklarına ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz. Anne babalar, ara tatilde çocuklarına ödev yapmaları ya da ders çalışmaları için baskı kurarlarsa bilin ki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir. Bu nedenle çocuğun daha sosyal ortamlarda bulunduğu bir bakış açısına ihtiyacımız var.Eğıtımci Alparslan Dartan ise, "Anne baba olarak kırık karne sonuçları nedeniyle çocuklara tatili zehir edecek yasaklar koymak, baskılar kurmak, şiddete varan tepkiler vermek onlarla olan ilişkileri bozar. Çocuğa rağmen başarı ve çözüm zaten mümkün değildir" dedi.