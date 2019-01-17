Van Gölü Ekspresi kayaya çarptı

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VAN Gölü Ekspresi, Elazığ'ın Palu ilçesinde demir yolu hattına düşen kayaya çarptı. Ankara-Tatvan seferini yapan 20012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Palu'nun Burgudere köyü Masalla mevkisinde, dağdan koparak demir yoluna düşen kaya parçasına çarptı. Makinistlerin kayayı zamanında fark ederek fren yapmasına rağmen tren, çarptığı kayayı yaklaşık 40 metre sürükledikten sonra durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, trende küçük çapta hasar oluştu. Kaya, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu demir yolundan kaldırıldı.