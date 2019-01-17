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Vidanjördeki atıkları dereye dökerken yakalandı

'in Tire ilçesinde, özel bir firmaya ait vidanjör operatörü, içeriğinde ne olduğu belirlenemeyen atık sıvıları dereye dökerken yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 17:32
Vidanjördeki atıkları dereye dökerken yakalandı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, TOKİ Mahallesi Gençlik Deresi Mevkii'nde meydana geldi. Küçük Menderes Havzası'nda çalışan Torbalı merkezli özel bir firmaya ait vidanjörün operatörü, deposunda bulunan atık sıvıları ilçedeki dereye boşaltırken yakalandı.

CEZA KESİLDİ

Vidanjörün boşaltım yaptığını fark eden bir vatandaş, durumu hemen zabıtaya haber verdi. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede döküm alanına geldi. Suçüstü yapan zabıtalar; jandarma, İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) ve Çiftçi Malları Koruma ekiplerini de bölgeye çağırdı. Vidanjörü kullanan operatörün, atıkların kimyasal değil evsel atık olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yasal işlem yapıldı. Ayrıca numune alınarak, incelemeye gönderildi. Daha sonra vidanjör şoförü serbest bırakıldı.

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Vidanjördeki atıkları dereye dökerken yakalandı
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