Zeytin kadar karpuz

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Antalya'da mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, mikro filizler ve taze baharat gibi özel ürünler üreten Erüst Tarım firması, karpuzun da minyatürünü üretti. Minyatür karpuz, ilk defa 26'ncı Gıda ve İçecek Food Product Fuarı'nda tanıtıldı. Firmanın diğer özel ürünleriyle birlikte fuarda büyük ilgi gören minyatür karpuzlardan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve birçok davetli tatma şansı buldu. Erüst Tarım olarak farklı ve ender ürünler yetiştirdiklerini söyleyen firma Genel Müdürü Mustafa Erüst, 13 çeşit yenilebilir çiçek, 20'ye yakın minyatür sebze, 25'e yakın 10-20 gramlık mikro filizler, marul grupları, taze ve saksıda baharat gibi ürünlerin yeni trend olduğunu açıkladı. Erüst, özellikle çocuklara sevdirilebilecek atıştırmalık salatalıktan havuca, domatesten turpa minyatür ürünler arasına karpuzu da eklediklerini söyledi. Minyatür karpuzun 5 gram ağırlığında ve küçük zeytin boyutunda olduğunu dile getiren Erüst, "Kabuğunda karpuz tadı, içinde ise salatalık tadı alıyorsunuz. Üretimi büyük karpuza göre daha zor" dedi. Yurt içinde büyük marketlere satış yaptıklarını belirten Erüst, mini karpuzları 150-200 gramlık paketlerle 8 ila 10 liradan satışa sunduklarını da kaydetti.