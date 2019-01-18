- 8 yıldır saçlarına makas değmedi

- Gören kız sanıyor ama o bir erkek



(Fotoğraflı)



Seyfettin Aras

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, doğduğundan bu yana saçlarına makas değmeyen erkek çocuğunu görenler şaşırıyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Baran, doğduğu günden bu yana saçlarını hiç kestirmedi. Kızlar gibi saçları uzayan küçük çocuğu görenler ilk bakışta kız sanıyor, ama aslında o bir erkek çocuğu. Erkeklerle oyun oynayan Baran halinden memnun. Baran Barış, hiç kesmediği saçlarını çok sevdiğini söyledi. Karnesini al Baran, derslerinin çok iyi olduğu ifade etti.

Amcasının kızı olan Derin Barış, Baran'ın doğduğundan bu yana saçlarını hiç kesmediğini belirterek, "Askere gidene kadar hiç kesmeyi düşünmüyor. İlk görüşte herkes onu kız sanıyor, ama sonradan erkek olduğunu görünce inanıyorlar. Okulla giderken biraz utanıyordu, artık herkes bu haline alıştı. Saçlarının böyle uzun olmasından dolayı mutlu. Her gün şampuanla yıkıyor" diye konuştu.

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