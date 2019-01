Ahır Köşkü restore edildi

BUGÜN NELER OLDU

OsmanlıDevleti'nde saltanat atlarının bakımı ve barınması için tahsis edilen, dönemin at kültürünü yansıtan önemli bir miras olan Beylerbeyi Sarayı yerleşkesindeki Ahır Köşkü, restorasyon çalışmaları kapsamında ihya edildi. Atlara sevgisiyle bilinen Sultan Abdülaziz tarafından 1865'te mimar Sarkis Balyan'a yaptırılan köşk, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, ziyarete açılacağı günü bekliyor. Bulunduğu konum itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gölgesi altında yer alan, ilginç mimarisiyle dikkati çeken 680 metrekarelik kagir bir yapı olan köşk, gerek yapısal elemanlarında gerekse süslemelerinde ustalıkla kullanılan ahşap ögeleriyle hayranlık uyandırıyor. Döneminin ihtişam ve zarafetini bugüne taşıyan, "devrinin en güzel örneği" diye tanımlanan ve sayılı has ahırdan biri olan köşkün, müze olarak hizmet vermesi planlanıyor. Milli Saraylar İdaresi Restorasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Duvardaki at figürleri orijinaldir, avizeler eğer dikkatli bakılırsa at gözünü andırır. Burada özellikle orijinal olarak günümüze erişmiş parçaların kaldırılması, yenilenmesi söz konusu değildir. Eğer bir zarar görmüşse, mesela ilk girişte seyis amiri imrahor odası vardır. Onun tavanında orijinal çizimler vardır. Vahşi hayvan figürlerini tasvir eder. Burada gördüğümüz her şey tarihi" dedi.