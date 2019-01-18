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Bahçelievler'de eden zanlı yargılanıyor

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G.'nin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 17:08

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü.

5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Hakan G. hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlamasının ardından şüpheli Hakan G, evinde gözaltına alınmıştı.

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Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı yargılanıyor
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