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’da feci olay: 3 işçinin cesedine ulaşıldı

'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçi kaldıkları odada zehirlenerek hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 05:46
Bayrampaşa’da feci olay: 3 işçinin cesedine ulaşıldı

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde 3 işçinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Gürsoy Sokak'taki bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen H. G, C. Ç. ve Y. Y'den haber alınamaması üzerine arkadaşları iş yerini kontrol etmeye gitti.

Üç işçinin iş yerinde hareketsiz yattığını gören arkadaşları bunun üzerine polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde söz konusu H. G, C. Ç. ve Y. Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cesetler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemelerin ardından polis ekipleri, iş yeri kapısını mühürledi.

Öte yandan polis ekipleri, işçilerin sobadan sızan gazdan etkilenerek yaşamlarını yitirdiklerini değerlendirdikleri öğrenildi.

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Bayrampaşa’da feci olay: 3 işçinin cesedine ulaşıldı
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