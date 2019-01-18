Çanakkale ruhu takvim yapraklarında

Kültür
ve Turizm
Bakanlığı
Çanakkale
Savaşları
Gelibolu
Tarihi Alan
Başkanlığı, 2019 yılına
özel "Çanakkale Muharebeleri
Takvimi" hazırladı. Takvim, 18
Mart Üniversitesi'ne bağlı Atatürk
ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma
Merkezi ve Alan Başkanlığı'nın
Tarih ve Yayın Çalışma Birimi ile
ortak yürütülen çalışma sonucu ortaya
çıktı. Takvimin her bir yaprağında
Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen
birçok hikayesi yer alıyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir takvim
için "Amacımız Çanakkale ruhunu
ve muharebeleri tanıtmak" dedi.