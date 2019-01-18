Çanakkale ruhu takvim yapraklarında

BUGÜN NELER OLDU

Kültürve TurizmBakanlığıÇanakkaleSavaşlarıGeliboluTarihi AlanBaşkanlığı, 2019 yılınaözel "Çanakkale MuharebeleriTakvimi" hazırladı. Takvim, 18Mart Üniversitesi'ne bağlı Atatürkve Çanakkale Savaşları'nı AraştırmaMerkezi ve Alan Başkanlığı'nınTarih ve Yayın Çalışma Birimi ileortak yürütülen çalışma sonucu ortayaçıktı. Takvimin her bir yaprağındaÇanakkale Savaşı'nın bilinmeyenbirçok hikayesi yer alıyor.Çanakkale Savaşları Gelibolu TarihiAlan Başkanı İsmail Kaşdemir takvimiçin "Amacımız Çanakkale ruhunuve muharebeleri tanıtmak" dedi.