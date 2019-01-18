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ruhu takvim yapraklarında

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Çanakkale ruhu takvim yapraklarında
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 2019 yılına özel "Çanakkale Muharebeleri Takvimi" hazırladı. Takvim, 18 Mart Üniversitesi'ne bağlı Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma Merkezi ve Alan Başkanlığı'nın Tarih ve Yayın Çalışma Birimi ile ortak yürütülen çalışma sonucu ortaya çıktı. Takvimin her bir yaprağında Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen birçok hikayesi yer alıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir takvim için "Amacımız Çanakkale ruhunu ve muharebeleri tanıtmak" dedi.
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Çanakkale ruhu takvim yapraklarında
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