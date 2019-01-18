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2019 ile sevdiklerinizi mutlu edin! yayınlandı

İslam alemi mübarek Cuma gününe ulaşmanın mutluluğu ile bu sabah gözlerini açtı. En güzel burada... Dua, ibadetler ile geçirilen bu önemli gün yine camiler dolup taşacak. 18 Ocak 2019 Cuma mesajları ise bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada en çok paylaşılan konu olurken, trend listesinde de zirveye yükseldi. ile sevdiklerinize dua dolu sözler gönderebilirsiniz. 2019 En güzel resimli cuma mesajları sabah.com.tr’de

Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 09:19
Cuma mesajları 2019 ile sevdiklerinizi mutlu edin! Resimli Cuma mesajları yayınlandı

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Bugün eller semaya yükselecek, camiler yine dolup taşacak. Bugünün coşkusu ise ile yaşanacak. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve dua dolu 2019 için doğru yerdesiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019

Mübarek bir güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayıp huzura kavuran kişiler dua dolu resimli cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlıyor. 18 Ocak bugün en güzel ve resimli haberimizden seçebilirsiniz.

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Cuma mesajları 2019 ile sevdiklerinizi mutlu edin! Resimli Cuma mesajları yayınlandı
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