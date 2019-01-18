Dalan’ın oğlunun koruması cipi çalan hırsızı öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulKartal'da iş adamı ve siyasetçi Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cipi çalan cezaevi firarisi Cemil Özel, kendisini takip eden Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürüldü. İddiaya göre, sabah saatlerinde Özel tarafından çalınan lüks cip ile aracın çalındığını fark eden içinde koruma Cemal G. ve Ergin Ç.'nin olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Özel, kovalamaca sırasında bir servis aracına çarparak kaza yaptı. Bunun üzerine otomobilden inen koruma Cemal G., cipteki Özel'i silahla vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Cemil Özel'in kapkaç ile hırsızlıktan kaydı ve araması olduğu belirlendi. Cemal G. ve Ergin Ç.'yi gözaltına alan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.