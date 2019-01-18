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'deki Gaygubet evleri operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

'de, /'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan sahte kimlik, cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 17:09

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan soruşturma geçiren ancak henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin saklandıkları gaybubet evlerine yapılan baskında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen F.R.K., S.B., V.D., A.D., M.A.C. ve H.H. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, önceki kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilmiş firari durumdaki kamu görevlilerin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan sahte kimlik, cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Denizli'deki Gaygubet evleri operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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