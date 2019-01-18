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‘Duydun mu, kocan evlenmiş!’

'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Özge K, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin bir başkasıyla düğün yaptığını öğrenince önce şoke oldu ardından da boşanmaktan vazgeçti.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:18
‘Duydun mu, kocan evlenmiş!’

Şoka giren genç kadın, ayrılmayacağını söyledi. 2013 yılında evlenen Özge K. ile Naim K, anlaşamayınca 2 yıl önce evlerini ayırdı. Bir çocuk annesi Özge K, 10 gün önce aldığı haberle şok oldu. Eşinin başkasıyla düğün yaptığını öğrenen genç kadın, boşanmaktan da vazgeçti. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki Özge K, "4 buçuk yaşında oğlumuz var. Çocuk için nafaka davası açtım. 10 gün önce de evlendiğini öğrendim.

"BİR ŞEY YAPAMAZSIN"

Arkadaşım bana gelinlik ve damatlıkla videolarını attı. Resmi olarak halen onun eşiyim. Hangi devirde yaşıyoruz? Param yok, işlerim kötü diye nafakasını ödemeyen bir insan düğün yapabiliyor" dedi.

Durumu avukatıyla konuştuğunu anlatan Özge K, "Avukatım 'Bir şey yapamazsın' dedi. Karşıdaki kişi o şekilde kabul etmiş diyor. Ben boşanmayacağım.

Daha önce boşanmak istiyordum ancak bu saatten sonra vazgeçtim. Evliliğim süresince şiddet gördüm, evine bakmıyordu. Evden dışarı çıkarmıyordu. Bu şekilde bir evliliğimiz olduğu için ayrı yaşama kararı almıştım. Nafaka vermemek için oğlumu Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Ben bakacağım diyerek geri aldım" diye konuştu. (Yeniasır)

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‘Duydun mu, kocan evlenmiş!’
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