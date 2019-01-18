Eşini, gizlice çektiği videolarla tehdit etti

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Murat Girişken (51) ile Emine Girişken (42) 5 yıl önce evlendi. Önceki evliliklerinden 3 çocukları olan çift arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Emine Girişken gördüğü şiddet üzerine yılbaşı öncesi evi terk etti. Murat Girişken 2 Ocak akşamı, barışmak istediğini söyleyerek eşinin ailesi ile yaşadığı eve gitti. Murat Girişken, eşi Emine ve eşinin annesi Saniye Dirican (63) ile mutfakta konuşmaya başladı. Baba Orhan Dirican (69) ise damadını görmemek için odada tek başına oturuyordu.

'KABZASIYLA BAŞIMA VURDU'

Konuşma kısa sürede tartışmaya dönünce Murat Girişken, önce panjurları kapattı sonra belindeki silahı çıkardı. Anne Saniye Dirican o anları emniyet ifadesinde şöyle anlattı: "Tabancayı bana doğrulttu. Sonra yerde yatan kızıma ateş etti. Çünkü önüme geçen kızımı saçından tutarak yere fırlatmıştı. Tabancayı yine benim kafama doğrulttu. Tetiğe bastı. 'Tık' diye bir ses geldi. Tabanca ateş almadı. Bunun üzerine silahın kabzasıyla başıma vurdu, yere düştüm."



'TETİĞE BASTI, ÇIT SESİ GELDİ'

Emine Girişken atardamarına denk gelen ve dizinin altındaki kemiği parçalayan kurşun nedeniyle yerde baygın yatarken, annesi ise başına aldığı darbe ile yere yığıldı. Murat Girişken elindeki silahla mutfaktan hızla çıktı. Koridorda baba Orhan Dirican ile karşılaştı. Silahını bu kez Dirican'a doğrulttu. Baba Dirican ise olayı "Ben odadayken bir silah sesi ve bağırtı duydum. Hemen kalkıp odanın kapısını açtığımda damadımla karşılaştım. Bana sinkaflı küfürler edip 'Hepinizi mahvedeceğim' diyerek elindeki silahı doğrulttu, tetiğe bastı. Tetikten 'çıt' diye bir ses geldi, silah ateş almadı" diye anlattı.

Emine Girişken kaldırıldığı hastanede 10 gün tedavi gördü. Murat Girişken ise olaydan bir gün sonra polislere teslim oldu. Girişken emniyet ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek aralarında tartışma yaşandığını öne sürdü. Eşini yaraladığı silahı ise olay sonrası dereye attığını söyledi.

'VİDEOLARINI YAYARIM' TEHDİDİ

Girişken, iddiaya göre eşinin bir akrabasını da arayarak "Emine şikâyetini geri alsın. Aksi halde gizlice çektiğim videolarını yayacağım" diyerek tehdit etti. Girişken savcılık sorgusu sonrası adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol kararıyla da serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

'TUTUKLAMA TALEP ETTİK'

Emine Girişken ve ailesinin avukatı Tuba Torun ise şunları söyledi: "Şüpheli, Girişken'i ve annesi ile babasını öldürmeyi tasarlamış. Öldürme eylemi, silahın tutukluk yapması sebebiyle teşebbüs aşamasında kalmış. Bu kişinin, o akşam yanında işkence aletleri de getirdiği tahmin ediliyor. Çünkü daha önce de eşinin ellerini ve ağzını koli bandı ile bantlayarak şiddet uygulamış. Tüm bunlara rağmen adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aile boyu katliam yapacak kadar gözünü karartmış bir kişi halen dışarıda. Ne müvekkil ne anne-babası dışarı çıkabiliyor. Bu kişi halen müvekkili tehdit ediyor. Koruma kararını dahi ihlal ediyor. Tutuklanmasını talep ettik."