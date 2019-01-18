FETÖ'nün ankesörüne İstanbul'da ilk ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi ankesör/kontörlü hattan iletişim kurduğu gerekçesiyle yargılanan meslekten ihraç edilen yarbay Akın Yıldızhan, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akın Yıldızhan ile avukatı katıldı.

Duruşmada gelen evrakların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı söz alarak, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı mütalaasında, sanığın örgüt içi iletişim için kullanılan ankesör/sabit kontörlü hattan örgütün ''sivil imamları'' tarafından ardışık olarak arandığı, örgütün toplantılarına katıldığı, örgüte himmet verdiği, örgüt tarafından sanığın TSK'ya yerleştirildiği vurgulandı.

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Savcılık mütalaasında, sanık Yıldızhan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanığın mütalaaya karşı beyanları alındıktan sonra son sözleri soruldu. Sanık Yıldızhan, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yıldızhan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, sanık yönünden karartılma ihtimali bulunan bir delilin kalmamış olmasını dikkate alarak, adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine hükmetti. Heyet, adli kontrol kapsamında, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile ayda bir kez karakola giderek imza atmasını da kararlaştırdı.

Bu kararla birlikte İstanbul'da örgüt içi ankesör/sabit kontörlü hattan iletişim kurduğu gerekçesiyle yargılanan asker sanıklar hakkındaki ilk ceza verilmiş oldu.