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Hatalı sürücülere "havadan" ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ve 'da ve destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hatalı sürücülere ceza kesildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 18:25
Hatalı sürücülere havadan ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'ndeki uygulamalar kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı.

Sömestr sebebiyle trafik yoğunluğu oluşan bölgeleri havadan denetleyen ekipler, hatalı sürücüleri helikopter ve drone ile tespit etti. Trafikte emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama ya da kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafikte can güvenliğinin sağlanması ve yoğunluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçların sürücülerine ve yolcularına trafik bilincinin oluşturulması konusunda bilgiler verildi.

Bu arada, uygulamaların haftanın belirli günlerinde İstanbul merkezli Kocaeli ve Yalova'da da gerçekleştirileceği bildirildi.

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Hatalı sürücülere "havadan" ceza kesildi
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