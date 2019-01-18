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Jandarma Uludağ'da güvenlik önlemini artırdı

Bursa'da jandarma ekipleri, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:40
Jandarma Uludağ'da güvenlik önlemini artırdı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sömestir tatilinde binlerce tatilciyi ağırlayacak olan Uludağ'da, güvenlik önlemlerini artırdı. Uludağ'da 9 trafik, 2 arama kurtarma, 1 özel harekat ve 8 asayiş timinden oluşan 120 jandarma personeli, 24 saat görev yapıyor. Jandarma ekipleri, bomba arama, narkotik ve iz takip köpeklerinin yanı sıra trafik, asayiş, mobil karakol ve arama kurtarma araçları, mobil plaka tanıma sistemi, drone, skyranger (termal özellikli insansız hava aracı) gibi son teknoloji ürünü teçhizat ve araçlarla Uludağ'da kuş uçurtmuyor.

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Jandarma Uludağ'da güvenlik önlemini artırdı
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