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kayyumuna ’da şok!

soruşturması kapsamında hakimlik kararı ile el konulan ’in kayyumu ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk’ün holding ile ilgili yürütülen bir FETÖ davasını takip etmek üzere gittiği Bişkek’te başına ilginç bir olay geldi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 16:51
Kaynak Holding kayyumuna Kırgızistan’da şok!

FETÖ soruşturması kapsamında yönetimine el konulan ve kayyum atanan Kaynak Holding'in kayyumu ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, holding ile ilgili yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü davasını takip etmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

ODA KAPISININ AÇIK OLDUĞUNU FARK ETTİ!

Burada temaslarını sürdüren İlhami Öztürk, Türk Konsolosluğuna görüşmeye gitti. Konsolosluktan kaldığı otele dönen Öztürk, oda kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeride bilgisayarının bulunduğu öğrenilen İlhami Öztürk hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince oda içerisindeki parmak izleri incelemeye alındı. Ayrıca bilgisayarın kopyalanma ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.

İlhami Öztürk'ün odasında herhangi bir hırsızlık bulgusu olmadığı öğrenilirken odaya girenlerin bilgisayara herhangi bir müdahalede bulunup bulunmadıkları araştırılıyor.

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Kaynak Holding kayyumuna Kırgızistan’da şok!
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