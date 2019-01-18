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Mahkeme kararı sonrası ortalığı birbirine kattı!

’nin Gazimağusa kentinde adlı kadın, ev sahibinin ‘çık’ talebini reddetti, mahkemeden tahliye kararı çıkınca eline bıçağı alarak evin damına çıktı ve çevredekileri tehdit etti.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:38
Mahkeme kararı sonrası ortalığı birbirine kattı!

Gazimağusa'nın Harika Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka Öztürk, mahkemenin tahliye kararıyla kapıya gelen icra memurlarına uzun süre direndi.

Hürriyet'in bir haberine göre, Mutfaktan bıçak alan Öztürk iki katlı evin üst katına çıkarak, intihar edeceği tehdidinde bulundu. Mahallelinin şaşkın bakışları altında tehditler savunan kadını, eski eşi ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polisin saatler süren çabası sonucu sakinleşen Sıdıka Öztürk, bıçağı bırakarak aşağı indi. Mahalleli ise, çılgına dönen komşularının mücadelesini, cep telefonları ile görüntüledi.

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Mahkeme kararı sonrası ortalığı birbirine kattı!
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