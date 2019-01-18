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Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle yurdun iç kısımlarında yağan yoğun kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.. Bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda büyük aksamalar meydana geliyor. Başta İstanbul olmak üzere vatandaşlar ise hava durumunu merak ediyor ve araştırıyor. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ve zirai don beklenirken bazı bölgelerde ise sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.. Peki 18 Ocak Cuma günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.. İşte vatandaşların merak ettiği Türkiye geneli hava durumu tahminleri..
Giriş Tarihi: 18.1.2019 00:35Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 08:42