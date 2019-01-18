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Meteoroloji'den son dakika kritik uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Kar yağışının hemen hemen tüm yurt genelinde etkisini yitirmesi ile birlikte, ortaya çıkan don ve buzlanmaya neden oluyor. 'da yaşayan vatandaşlar ise 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt aramaktalar. İşte Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 18.1.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 08:14
Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Öyle ki konuyla ilgili araştırmalar trendler listesinde ilk sıraları zorluyor. Öte yandan yurt genelinde kar yağışının artık yavaş yavaş terketmesi ile birlikte yeni silah da gelecek goygoyu'da dönüyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan bireyler İstanbulbugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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