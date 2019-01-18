Motosiklet kulübü üyelerinden anlamlı bağış

Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda konumlandırılan Kızılay TIR'ına aileleriyle gelen yaklaşık 100 kişi, bağış yaptı. 'İNSANI YAŞATMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR BAĞIŞ' Anatolian Soldiers Mc Kulüp Sözcüsü Doğuş Esat Berme, "Kızılay'ın kan bağışı stoklarının azaldığını ve lösemili hastalar için kök hücre bağış kampanyasını öğrendik. Sabah saatlerinden itibaren ailelerimizle birlikte gelerek bağışlarımızı yaptık. Tüm üyelerimiz ��ç gün boyunca bağışta bulunacak. İnsanı yaşatmak için çok önemli bir bağış. Herkesin kök hücre ve kan bağışında bulunmasını rica ediyoruz. Bu bir insanlık görevidir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU