Sel sularına gömülen otomobildeki iki kişi kepçeyle kurtarıldı

Sağanak yağış Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı. Adana istikametinden Kadirli'ye gelen iki kişi otomobilleri ile sele yakalandı. Bir anda suya gömülen otomobil içerisindeki biri kadın 2 kişi mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen 2 kişinin imdadına yol açma çalışmasına katılan kepçe yetişti. Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı. O anlar ise kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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