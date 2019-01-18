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sularına gömülen otomobildeki iki kişi kepçeyle kurtarıldı

'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sonrası oluşan sularının ortasında otomobil ile mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:49
Sel sularına gömülen otomobildeki iki kişi kepçeyle kurtarıldı

Sağanak yağış Osmaniye'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı. Adana istikametinden Kadirli'ye gelen iki kişi otomobilleri ile sele yakalandı. Bir anda suya gömülen otomobil içerisindeki biri kadın 2 kişi mahsur kaldı. Cep telefonuyla yardım isteyen 2 kişinin imdadına yol açma çalışmasına katılan kepçe yetişti. Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı. O anlar ise kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sel sularına gömülen otomobildeki iki kişi kepçeyle kurtarıldı
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