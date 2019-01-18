Seri katil üçüncü cinayeti de itiraf etti

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Kayseri'deoğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen kadının evine baskına giden ve burada bir işçiyi bıçakla öldüren Orhan Gökçek'in seri katil olduğu ortaya çıktı. Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bipolar davranış bozukluğu hastası Orhan Gökçek, geçtiğimiz gün 'oğlumla arkadaşlık yapma' diyen Zeliha Ünalan'ın evine baskına gitti. Zeliha Ünalan ise komşusu Ufuk Akhan'dan yardım istedi. Orhan Gökçek, kendisine engel olan Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Gökçek yakalandı.Emniyetteki sorgusunda Orhan Gökçek, 2014 yılında öldürülen kahvehaneci Hüseyin Ekemen'i de öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemece tutuklanan Orhan Gökçek, cezaevine konuldu. Faili meçhul cinayetleri araştıran özel ekip, Gökçek'in öldürdüğü kişilerin vücutlarına aldıkları bıçak darbelerinin aynı yerlerde olduğunu fark etti. Bunun üzerine Kayseri'deki son faili meçhul cinayeti de raftan indiren ekipler, 2007 yılında Talas ilçesinde öldürülen Şahin Metiner'in de aynı vücut bölgelerinden bıçaklandığını belirledi. Cezaevinde görüşülen Orhan Gökçek, bu cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.