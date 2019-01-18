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Sıra ’deki gemi enkazlarında

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Sıra Türkiye’deki gemi enkazlarında
İtalyan emekli büyükelçi Stefano Benazzo'nun 15 ülkede çektiği 200 gemi enkazı fotoğrafı, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor. Müze, bu yılı Yapı Kredi ve Organik Group sponsorluğu ve İtalya Başkonsolosluğu desteği ile ödüllü İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Benazzo'nun "Bellek Görevi: Gemi Enkazları" fotoğraf sergisiyle açtı. Benazzo, "Bundan sonra Türkiye'deki enkazları çekmek istiyorum. İlk gemi enkazı olarak 'Nuh'un Gemisi'ni merak etmiştim. Ağrı Cudi Dağı'nda bulunan 'Nuh'un Gemisi'ni gidip çekmek isterim" dedi. Sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Sıra Türkiye’deki gemi enkazlarında
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