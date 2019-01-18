Süper Loto sonuçları açıklandı! - 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye altıncı kez 9.899.663,12 TL devretti. Süper Loto sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 55, 4 bilen kişi sayısı 2.777 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun 587'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 899 bin 663 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 10 bin 779 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 777 kişi 229 lira 15'er kuruş, 3 bilen 63 bin 396 kişi 17 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 329 bin 159 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 682 bin 72 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 941 bin 74 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.