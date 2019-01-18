Yusuf dedenin sırrı, köy tereyağı ve yoğurt

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Trabzon'unAraklı ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Yusuf Memişoğlu, KOAH (astım) hastası olan ve hastanede tedavi gören 97 yaşındaki eşi Fatma Memişoğlu'nun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Kendisinin sadece ayağı kırıldığı için bir kez doktora gittiğini anlatan Yusuf dede, sağlıklı yaşamının sırrının ise köy tereyağı ve yoğurt olduğunu ifade ediyor. 107 yaşındaki Yusuf Memişoğlu sağlığı ve enerjisiyle gençlere taş çıkartıyor. Sağlıklı olmasındaki en önemli etkenin ise köy tereyağı ve yoğurt olduğunu söyleyen 5 çocuk sahibi Yusuf dede, bu günlerde Araklı ilçesindeki hastanede tedavi gören 97 yaşındaki eşinin yanında kalıyor.Yıllar önce eşinin tedavisi için Araklı'dan Trabzon'a hastaneye gittiklerini, 3 ay sonrasına muayene için gün verildiğini anlatan Yusuf dede, "Yani o kadar yolu muayene günü almak için giderdik. Yaşayan bilir, çok kötü günlerdi. Ne çileler çekerdik. Kim de derse desin Erdoğan devletin başına geldiğinden bu yana hastaneler, hizmetler arttı. Şimdi hastaneye gidince muayene oluyoruz, tahliller yapılıyor, odalar rahat. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Onu çok seviyorum. Ülkemizi nereden nereye getirdi. Allah ömrümden alsın ona versin. Onu yakından görmek, ona sarılmak istiyorum" şeklinde konuştu.