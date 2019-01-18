Yüzlerce kişi seferber oldu umutlar boşa çıktı

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Kahramanmaraş'ınÇağlayancerit ilçesi kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan 51 yaşındaki 9 çocuk babası Ramazan Sakallı'nın üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü. Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu iş makinesiyle açılarak yaklaşık 100 kişi kazma ve küreklerle arama çalışmalarına katıldı. Yapılan aramalarda çığ altında kalan Ramazan Sakallı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 150 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. İl genelinde 80 mahalleye de elektrik enerjisi verilemiyor. Çağlayancerit ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 4 ev ile bir caminin üzerine çığ düştü. Bir ev ve caminin çatısının bir kısmının çökmesine yol açan çığ hasara neden oldu.