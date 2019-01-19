9 gün önce kiralanan evdeki bazadan kadın cesedi çıktı

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İstanbul Avcılar'da 9 gün önce kiralanan evdeki bazadan 26 yaşındaki Ürdünlü Aysheh Khalil'in cesedi çıktı. Avcılar Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak'ta bulunan bir apartmandan gelen kötü kokulardan şikâyet eden komşular ev sahibine haber verdi. Polis eşliğinde girilen evdeki bazadan Ürdünlü Aysheh Khalil'e ait olduğu tespit edilen ceset çıktı. İki çocuk annesi Aysheh Khalil'in, eşi A.A. ile birlikte olaydan 9 gün önce evi kiraladıkları ve kira bedelini henüz ödemedikleri öğrenildi. Aysheh Khalil'in annesinin Ürdün polisine, "Damadım ve torunlarım buraya geldi ama yanlarında kızım yok. Hayatından endişe ediyorum" diyerek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmada A.A. ve iki çocuğunun, annenin aktardığı gibi Ürdün'de olduğu saptandı.